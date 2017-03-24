İhracatçılar vizesiz Avrupa istiyor!

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





İhracatçıların vizesiz seyahat edebilmesi açısından yeşil pasaport verilmesinin faydalı olacağını düşündüğünü belirten Zeytinoğlu, "İhracatçılar açısından rahatlama yaratacak olan yeşil pasaport uygulamasını olumlu değerlendiriyoruz. Pratik bir yöntemle en azından büyük ihracatçıların Schengen alanı gibi ihracat pazarlarına girişlerinde kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, ancak esas olanın vize serbestliği diyaloğunun tamamlanarak, vizesiz Avrupa amacının gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirildi.

AB üyeliğine aday ve Gümrük Birliği ortağı bir ülke olarak AB ülkelerine seyahat ederken vize bariyeri ile karşı karşıya olmanın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "2013 yılında başlatılan vize serbestliği diyaloğu kapsamında Türkiye bu konuda önemli adımlar attı ve 72 kriterin 65'ini tamamladı. Kalan kriterlerde anlaşma sağlanamadığından süreç sürüncemede kaldı ve geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşeceğini umduğumuz vize serbestliği gerçekleşmedi. AB'nin bu konuda daha fazla vakit geçirmeden adım atmasını bekliyoruz."

AA