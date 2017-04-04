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İhracatçılar ‘yeşil pasaport’tan memnun

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Mart ayında 2 milyar 777 milyon dolar ihracata imza attı. UİB, 2017’nin ilk üç ayındaki toplam ihracatını yüzde 24.24 oranında artırırken, birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 15.44 artarak 25.9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

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İhracatçılar ‘yeşil pasaport’tan memnun

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, yeşil pasaport uygulamasının ihracatçılar açısından büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “İhracatçılar olarak işimiz gereği dünyanın birçok farklı noktasına seyahat ediyoruz ancak vize konusunda oldukça fazla zaman kaybına uğruyoruz. Bu durum ticari kayıplar yaşanmasına da sebebiyet veriyor. Dolayısıyla dünyanın neredeyse her yerine vizesiz seyahat etme imkanı sağlayan yeşil pasaportun belirlenen kriterleri sağlayan ihracatçılarımıza verilecek olması çok memnun edici bir karardır. Bizler bu kararın tüm ihracatçılarımızı teşvik edeceğini ve ülkemizin dış ticaretine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

 Uygulama ile ihracatçı firmaların küresel arenadaki rekabet edebilirlik seviyelerinin artacağını da kaydeden Orhan Sabuncu, yeşil pasaportun yeni pazarlara açılma noktasında da faydalı olacağını söyledi. 
EKONOMİ SERVİSİ
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