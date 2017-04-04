İhracatçılar ‘yeşil pasaport’tan memnun

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, yeşil pasaport uygulamasının ihracatçılar açısından büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “İhracatçılar olarak işimiz gereği dünyanın birçok farklı noktasına seyahat ediyoruz ancak vize konusunda oldukça fazla zaman kaybına uğruyoruz. Bu durum ticari kayıplar yaşanmasına da sebebiyet veriyor. Dolayısıyla dünyanın neredeyse her yerine vizesiz seyahat etme imkanı sağlayan yeşil pasaportun belirlenen kriterleri sağlayan ihracatçılarımıza verilecek olması çok memnun edici bir karardır. Bizler bu kararın tüm ihracatçılarımızı teşvik edeceğini ve ülkemizin dış ticaretine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Uygulama ile ihracatçı firmaların küresel arenadaki rekabet edebilirlik seviyelerinin artacağını da kaydeden Orhan Sabuncu, yeşil pasaportun yeni pazarlara açılma noktasında da faydalı olacağını söyledi.

EKONOMİ SERVİSİ