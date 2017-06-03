İhracatçılara çifte destek

AHMET SAFA TERZİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi 5 Haziran 2017 Pazartesi ihracatçılara hedef pazarlar ve sektör sorunları ile ilgili yeni bir destek başlatıyor. Ülke masaları ve sektör masaları adlarıyla oluşturulan iki farklı çalışma grubu tarafından ihracatçıların sorularına hızlı bir şekilde cevap verilebilecek. Ülke masaları ihracatçıların taleplerini en geç 3 iş günün cevaplandıracak. Sektör masaları ise soruları gerektiğinde ilgili bakanlıklara iletecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, ülke masaları ve sektör masaları adlarıyla oluşturulan iki farklı çalışma grubunun ihracatçıların sorularına hızlı biçimde cevap vereceğini açıkladı. Büyükekşi, uygulamanın 5 Haziran 2017 Pazartesi yürürlüğe gireceğini söyledi. Büyükekşi, ülke masaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülke masaları ile ihracatçılar girmeyi planladıkları pazarlar hakkında bilgi edinebilecek, belirledikleri ülkelerin hangi sektör ve ürünlerde ihracat potansiyeline sahip olduğunu öğrenebilecek ve o ülkede iş yapma kolaylığı ile ilgili bilgilendirilecek. Bunlara ilaveten, potansiyel ülkeler ile ilgili genel bilgilere ve son açıklanan istatistiki verilere erişebilecek. Gerektiğinde, ülke masaları aracılığı ile söz konusu ülkedeki Büyükelçilik, Ticaret Müşavirliği ile iletişim kurabilecek.” Ülke masalarının aynı zamanda firmaları ihraç ettikleri ürün yelpazesine göre yine TİM tarafından gerçekleştirilecek heyetlerden hangilerine katılmaları gerektiği konusunda yönlendireceğini söyleyen Büyükekşi, “İhracatçılarımızın yapmaları gereken tek şey, ülke masaları ile iletişime geçmek. Arkadaşlarımız, kendilerine telefon ya da e-posta yoluyla ulaşan ihracatçılarımızın talep ettiği bilgileri en geç 3 iş günü içinde cevaplayacak” diye konuştu.

Sorular ilgili bakanlıklara iletilecek

Sektör masalarının bütün sektörlerde faaliyet gösteren 67 bin ihracatçının kendi sektörleri ile ilgili sorun ve taleplerini toplayacağını belirten Büyükekşi, gelen sorun ve taleplerin bir kısmının TİM tarafından cevaplandırılacağını söyleyerek, “Bununla birlikte TİM, bu talep ve sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara iletecek, akabinde firmalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak" dedi.

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılını Ekonomi Bakanlığımız ile birlikte ihracatta atılım yılı ilan ettik. İlk beş ayda ihracatımız yüzde 10 artış gösterdi.

Bütün sektörlerimizin sorunlarını daha hızlı çözerek ihracatımızı daha da yukarı çekmeyi amaçlıyor. Ülke masaları ile ihracatçılarımızın yeni pazarlara girmelerini kolaylaştırmayı umuyoruz” dedi.