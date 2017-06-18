İhracatçılardan 10 talep

Büyükekşi’nin açıkladığı beklentiler şöyle:

1. Gümrüklerde mesai saatleri dışında yapılan işlemler için ödenen ek bedellerin kaldırılması

2. KDV yükü finansman sorununun çözümü

3. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi

4. AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi

5. Üretim Reform Paketinin biran önce yasalaşması

6. Banka faiz oranlarının tek haneli seviyelere çekilmesi

7. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi

8. Mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştirilmesine Hükümet tarafından özel bir önem verilmesi

9. Dünyada yaşanan Sanayi 4.0 Devrimi’nin gerisinde kalmamak için hızlı adımlar atılması

10. Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin acilen hayata geçmesi. EKONOMİ SERVİSİ