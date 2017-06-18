Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İhracatçılardan 10 talep

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumartesi günü gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı TİM 24. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 10 madde ile ihracatçıların beklentilerini açıkladı

Bu haber kez okundu.

İhracatçılardan 10 talep

Büyükekşi’nin açıkladığı beklentiler şöyle:

1. Gümrüklerde mesai saatleri dışında yapılan işlemler için ödenen ek bedellerin kaldırılması

2. KDV yükü finansman sorununun çözümü

3. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi

4. AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi

5. Üretim Reform Paketinin biran önce yasalaşması

6. Banka faiz oranlarının tek haneli seviyelere çekilmesi

7. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi

8. Mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştirilmesine Hükümet tarafından özel bir önem verilmesi

9. Dünyada yaşanan Sanayi 4.0 Devrimi’nin gerisinde kalmamak için hızlı adımlar atılması

10. Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin acilen hayata geçmesi. EKONOMİ SERVİSİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İhracatçılardan 10 TalepTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet BüyükekşiCumartesiCumhurbaşkanı ErdoğanIhracat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100