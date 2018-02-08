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İhracatçılardan yapılan kesinti düşürülecek

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanlığına aday PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, ihracatçılardan her 10 bin dolarlık ihracat başına kesilen 5 dolarlık kesintiyi düşürme sözü verdi

08 Şubat 2018 Perşembe 16:52
İhracatçılardan yapılan kesinti düşürülecek

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İhracatçı birliklerinde Nisan ayında yapılacak seçimlerde yarış başladı. Adaylar birer birer öne çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı sektörlerde yarışın daha sert geçeceği kendini hissettiriyor. Bu sektörlerden biri de kimya... Kimyevi maddeler, Ocak 2018 verilerine göre otomotiv ve hazırgiyimin ardından 1 milyar 353 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü sektör. Durum bu olunca İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanlığı için de yarış erken başladı. İKMİB başkanlığı için ilk olarak PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu kollarını sıvadı.

Eroğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında projelerini paylaşırken, ilk olarak ihracatçılardan kesilen on binde 5'lik kesintiyi düşüreceklerini kaydetti. Eroğlu, şunları söyledi: "İhracatçı parasını almadan bu kesintiyi ödüyor. Bunu makul bir seviyeye düşüreceğiz. İhracatçı birlikleri neden kendi gelirini üretmesin!" Kimyevi maddeler sektörünün son 12 aylık ihracatı 16 milyar doları aşıyor. Böylece sektörden koparılan toplam kesinti de 8 milyon doları buluyor!

Milli kazık fuarları!

Uluslararası fuarlara 'milli katılım' adı altında yapılan iştiraklerin bireysel katılımdan daha pahalı olduğuna işaret eden Eroğlu, "Milli katılım altında bir kaç yüz stantlık anlaşmalar yapılıyor. Normalde bireysel katılımın ucuz olmalı ama ne gezer! Heyetlerin fuar masrafları da karşılandığından stantlar daha pahalı satılıyor. Buna son vereceğiz. Fuarlara milli katılım, bireysel katılımdan daha ucuz olacak. Daha da önemlisi milli katılımda markalar tanıtılmıyor.

Devir markalaşma devri, markalar öne çıkacak. Dünyanın en büyük fuarı Çin'in Guangzu şehrindeki Canton Fuarı... Çin ihraç ürünleri pazarlanıyor burada. Neden Türkiye'de de benzer bir fuar yapılmasın. Bunun için çaba sarfedeceğiz. Hem ayağa gelen müşteriye mal satmak daha caziptir. Bir başka yeniliğimiz ise Ankara'da irtibat bürosu kurmak... Zira ihracatçı birlikleri yarı kamu hüviyetiyle Ekonomi Bakanlığı ile ihracatçılar arasında köprü kuruluşlardır. Limanlarda tekelleşme yaşanıyor. Liman hizmetleri ve navlun ücretleri sürekli zamlanıyor. Bunu önlemek için ihracatçılara hizmet verecek 'özel liman hizmetleri' birimi kuracağız."

Düzenleme geldi, ihracatçı sayısı azaldı

Yavuz Eroğlu, ihracatçı birlikleri seçimleri öncesinde yapılan hukuki düzenlemelerin yerinde olduğuna işaret ederek, "Maalesef çiçekçi, bakkal, tavukçu birliklere üye yapılmıştı. Yeni düzenlemeye son 2 yıl içinde üye olanlarla ve 5 bin dolardan az ihracat yapanlar seçimlerde oy kullanamayacak. Böylece İKMİB içindeki 6 bin üyeden 1500'ü devredışı kalmış oldu" şeklinde konuştu.  
 

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