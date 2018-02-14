İhracatçının belini büken 3 sorun

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 yılı Ekim-Aralık Dönemi Gerçekleşme ve 2018 yılı Ocak-Mart Dönemi Beklenti” anketi sonuçlarına göre, firmaların dörtte üçü 2018 yılında ihracatlarının geçen yıla göre artacağını öngörüyor. Ankete 394 firmanın üst düzey temsilcisi katıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, anketle ile ilgili yaptığı açıklamada, ihracatta rekorlar yılı ilan ettikleri 2018’in firmalar açısından da rekor yılı olacağını belirterek, “Firmalarımızın yüzde 77.2’si, yani her 4 firmadan 3’ü 2018 yılında ihracatlarının 2017 yılına göre artacağını öngörüyor” dedi.

Rota farklı ülkelere kırıldı

Başarılı geçen 2017 yılının ardından 2018 yılında firmaların hedef pazarlarda çeşitlenmeye gideceklerini kaydeden TİM Başkanı Büyükekşi, “Bazı sektörlerimiz, artık başarılı oldukları pazarlarda derinleşmenin yanında, yeni pazarlara da açılıyor. Otomotiv sektörümüz AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımaya kararlı, çelik sektörümüz ABD’ye gözünü dikti. Gıdaya dayalı sektörlerimiz ise Orta Doğu ve Rusya’nın ardından Asya ülkelerini, Uzak Doğu’yu radarlarına aldı. İhraç pazarlarını çeşitlendirme çalışmalarımız nihayet meyvelerini veriyor. Tek bir pazara, tek bir ülkeye, tek bir bölgeye bağlı olmadan ihracat yapabilen firmalarımız sayesinde ihracatımıza sürekliliği daha kolay yakalayacağız” şeklinde konuştu.

İhracatçıların en büyük sorunları

Araştırmaya katılan firmaların ihracatta karşılaştıkları en büyük problemin pazar ülkelerle yaşanan sorunlar olduğunu kaydeden TİM Başkanı, “Firmaların yüzde 37.7’si bu sorunun ihracatlarını etkilediğini belirtti. Bu sorunun ardından yüzde 37.4 ile hammadde ve aramalı fiyatlarındaki artış geldi. Özellikle petrol ve emtia fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar bu sorunun ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Döviz kurlarının firmaların 2017’de en çok karşılaştıkları üçüncü sorun olduğunu belirten Büyükekşi “Firmaların üçte birinden fazlası kurlardaki oynaklıktan şikayetçi. Kurlarda yaşanan oynaklık da kâr marjları üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Firmalarımıza her fırsatta kur riskinden korunmaları gerektiğini belirtiyoruz” diye konuştu.

İhracatçı anketinde öne çıkan noktalar

* İhracatçıların yüzde 63.3’ü 2017’de daha önce ihracat yapmadığı ülkelere ihracat yaptı.

* İhracatçıların 2018 yılı birinci çeyreğinde belirlediği ilk 5 hedef ülke sırasıyla ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere.