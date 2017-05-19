İhracatçının en büyük sorunu oynak döviz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İhracatçı Eğilim Araştırması 2017'nin 1. çeyrek gerçekleşme ve 2. çeyrek beklentilerini açıkladı. Araştırmaya katılan firmaların gündeme getirdiği başlıca sorunları aktaran Büyükekşi, şunları söyledi: “Firmalarımızın yüzde 11’i herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını iletti. En önemli sorun olarak ise döviz kurlarındaki oynaklık karşımıza çıkıyor. Bunu teşviklerin yetersizliği, hammadde ve aramalı fiyatları ve lojistik maliyetleri takip ediyor. Hedef ülkelerle yaşanan siyasi sorunların ise ihracatçılarımızın yaklaşık dörtte birini etkilediğini görüyoruz."



“Bunun yanında firmalarımızın ciddi bir şekilde KDV iadesi sorunu yaşadıklarını görüyoruz” diyen Büyükekşi, “Bunu biz daha önce Maliye Bakanımız ile görüştük. Bu alanda ciddi iyileşme de sağlandı. Ama yeniden ‘bu çerçevede daha fazla ne yapılabilir’ konusunda bir çalışma içindeyiz" şeklinde konuştu. Büyükekşi, araştırmanın ihracatçı firmaların 2017 yılının ilk 3 ayında 44 bine yakın yeni istihdam yarattığına işaret ettiğini dile getirerek, "Yılın ilk yarısında 100 bin rakamını aşacağımıza inanıyoruz” dedi. Büyükekşi, Haziran sonu dolar kuru öngörüsünün 3.72 olduğunu söyledi.

Neden daha fazla istihdam yok?

Firmalara neden istihdamlarını daha da fazla artıramadıklarının sorulduğunu aktaran Büyükekşi, “En önemli sorun olarak kalifiye personel bulma sorunu karşımıza çıkıyor. Meslek liselerinde ve üniversitelerde alınan eğitim kalitesinin artırılması, istihdamı da doğrudan etkileyecek etmenler olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.



Araştırmaya katılan firmaların yarısının birinci çeyrekte yeni bir pazara girdiklerini söylediğini anlatan Büyükekşi, “Yeni pazarlara girme oranı oldukça iyi düzeyde” dedi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hedeflenen ilk 4 bölgenin Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika olduğunu belirten Büyükekşi, “En fazla hedeflenen ilk 3 ülke ABD, Almanya ve Rusya oldu” değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ