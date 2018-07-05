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İhracatın 5’te biri otomotivden

​​​​​​​Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi, son 29 aydır artış grafiğini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre sektörün Haziran ayı ihracatı yüzde 2 artışla 2.5 milyar dolar oldu. Sektör, toplam ihracatın beşte birini yine tek başına gerçekleştirdi

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:37
İhracatın 5’te biri otomotivden

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisindeki artış grafiği aralıksız 29 aydır sürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı Haziranda da yüzde 2 artışla 2.5 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı da geçen seneye kıyasla yüzde 14.5 artışla 16 milyar 434 milyon dolara ulaştı. Sektör, Ocak-Haziran dönemi performansıyla Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu. Ocak-Haziran döneminde binek otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.5 artarak 6 milyar 558 milyon olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15 ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 arttı.

ABD’ye otomobil ihracatında şok düşüş

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sektörün bugüne kadarki en yüksek Haziran ayı ihracatına imza attığını vurguladı. Haziran ayı ihracatında otomotiv yan sanayindeki yüzde 10.5 oranındaki artışın temel etken olduğunu belirten Çelik, binek otomobiller ihracatında ise yüzde 6 düşüş yaşandığını söyledi. Baran Çelik, “Haziran ayında en önemli pazarlarımızdan Almanya’ya yüzde 2, Birleşik Krallık’a yüzde 12, İtalya’ya yüzde 7 artış kaydettik. Başkan Trump’ın başlattığı ticaret savaşları nedeniyle ABD’ye ihracatta ise yüzde 67 düşüş kaydedildi. Bu gelişmede binek otomobiller ihracatında yaşanan azalma etkili oldu” şeklinde konuştu. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 6, Birleşik Krallık’a yüzde 28, Belçika’ya yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 55 arttı. Diğer pazarlardan Fransa’ya yüzde 9, Almanya’ya yüzde 15, Polonya’ya yüzde 15, Kanada’ya yüzde 42, Danimarka’ya yüzde 77 ve ABD’ye ise yüzde 100 düşüş yaşandı.

Almanya ilk sırada

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 2 artışla 382 milyon dolar oldu. En önemli pazarlar arasındaki İtalya’ya yüzde 7 artışla 292 milyon dolar, Birleşik Krallık’a da 12 artışla 286 milyon dolar ihracat kaydedildi. Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat haziran ayında yüzde 8 artışla 2 milyar 36 milyon dolar olurken, bu ülke grubu toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı. Afrika ülkelerine ihracatta yüzde 22 artış olurken, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 16 düşüş yaşandı. SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

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