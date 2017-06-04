İhracatın 5’te biri otomotivden

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, Mayıs ayındaki performansı ile yıl sonundaki 27 milyar dolarlık hedefine bir adım daha yaklaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Mayıs ayında 2 milyar 566 milyon dolar ihracata imza attı. Sekiz aydır üst üste 2 milyar dolar barajını geçmeyi başaran sektör, Mayısta aylık bazda tarihteki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 20.6 olurken, Ocak-Mayıs dönemi ihracatı da bir önceki seneye göre yüzde 24 artışla 11.8 milyar oldu.

OİB mayıs ayı verilerine göre mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 1 milyar 94 milyon dolar, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 6 artarak 815 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 14 artarak 432 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 11 artarak 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv Yan Sanayinde ülke bazında ihracatta İspanya’ya yüzde 12, Polonya’ya yüzde 14, Rusya Federasyonu’na yüzde 46 artış olurken, Binek Otomobillerde İtalya’ya artış yüzde 67, Fransa’ya yüzde 51, Almanya’ya yüzde 57, İspanya’ya yüzde 78, ABD’ye yüzde 100 oldu. OİB verilerine göre Mayıs ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 20 artışla 402 milyon dolar gerçekleşti. Mayısta İsrail’e ihracatın yüzde 11 düşmesi dikkat çekiyor. EKONOMİ SERVİSİ