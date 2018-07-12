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İhracatın yönetim kadroları belli oldu

27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:31
İhracatın yönetim kadroları belli oldu

TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi. Gülle, “Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzu belirledik. İlk toplantımızı da gerçekleştirerek karar bekleyen önemli konuları ele almaya başladık. Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı” dedi. Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını belirten Gülle şöyle devam etti: “TİM’in seçim sürecinde de belirttiğim gibi, ihracata yön verecek konularda Yönetim Kurulu’nun karar vermesi şekli bir zorunluluk. Sektörlerimizin tamamını bu anlamda kapsayan Sektörler Konseyimizin çok daha aktif çalışmasını sağlayacağız. TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

TİM’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
İsmail Gülle - Başkan
İbrahim Pektaş - Çelik Sektörü
Mustafa Şenocak - Deri ve Deri Mamulleri Sektörü
Fatih Kemal Ebiçoğlu - Elektrik ve Elektronik Sektörü
İlyas Edip Sevinç - Fındık ve Mamulleri Sektörü
Melisa Tokgöz Mutlu - Meyve Sebze Mamulleri Sektörü
Zeki Kıvanç - Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü
Davut Er - Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü
Kutlu Karavelioğlu - Makine ve Aksamları Sektörü
Salih Zeki Poyraz - İklimlendirme Sanayii Sektörü
Salahattin Kaplan - Halı Sektörü
Başaran Bayrak - Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü
Orhan Sabuncu - Otomotiv Endüstrisi Sektörü. EKONOMİ SERVİSİ

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