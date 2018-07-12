İhracatın yönetim kadroları belli oldu

TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi. Gülle, “Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzu belirledik. İlk toplantımızı da gerçekleştirerek karar bekleyen önemli konuları ele almaya başladık. Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı” dedi. Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını belirten Gülle şöyle devam etti: “TİM’in seçim sürecinde de belirttiğim gibi, ihracata yön verecek konularda Yönetim Kurulu’nun karar vermesi şekli bir zorunluluk. Sektörlerimizin tamamını bu anlamda kapsayan Sektörler Konseyimizin çok daha aktif çalışmasını sağlayacağız. TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

TİM’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

İsmail Gülle - Başkan

İbrahim Pektaş - Çelik Sektörü

Mustafa Şenocak - Deri ve Deri Mamulleri Sektörü

Fatih Kemal Ebiçoğlu - Elektrik ve Elektronik Sektörü

İlyas Edip Sevinç - Fındık ve Mamulleri Sektörü

Melisa Tokgöz Mutlu - Meyve Sebze Mamulleri Sektörü

Zeki Kıvanç - Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Davut Er - Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü

Kutlu Karavelioğlu - Makine ve Aksamları Sektörü

Salih Zeki Poyraz - İklimlendirme Sanayii Sektörü

Salahattin Kaplan - Halı Sektörü

Başaran Bayrak - Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü

Orhan Sabuncu - Otomotiv Endüstrisi Sektörü. EKONOMİ SERVİSİ