İhracatın yüzde 10’u makineden

Aynı dönemde Türkiye’nin makinecileri, ihracatını yüzde 20 artırdı. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında alışılmış olduğu üzere Almanya, ABD ve İngiltere’nin geldiğini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Dünya ekonomisindeki durgunluğun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmekte olduğu kanısı, öncelikle üretim yatırımlarına hız kazandırdı.

Üretimin ana unsuru olan makinelerin imalatçıları da bu sevindirici gelişmeden paylarını alıyor. Makine üretimi ve fiyatları diğer bütün mallardan fazla artıyor, yatırımların yavaşladığı veya askıya alındığı dönemdeki kayıplar telafi ediliyor, dünya makine ticareti yüzde 10 kadar büyüyor” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ