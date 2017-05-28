İhracatın yüzde 1.5’ini sağlıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch, Türkiye’de geçen yıl yüzde 14 büyüdü. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, İstanbul'da geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında kusursuz Türkçesiyle yaptığı sunumda, 2017’da büyüme beklentilerinin yüzde 10 olduğunu kaydetti. Geçen yıl 12 milyar lira ciro elde ettiklerini, 750 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Young, şunları söyledi: "17 bin çalışanımız var... Otomotivde en büyük yatırım teşvikini aldık yan sanayide. Bosch fabrikaları içinde Avrupa'da ikinciyiz, dünyada beşinciyiz. 2017'ye de iyi başladık. Ciromuzun 7 milyar lirası ihracattan kaynaklanıyor. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.5'sini karşılıyoruz. Türkiye'de Ar-Ge'mizde 600 kişi çalışıyor. 200'den fazla proje gerçekleştirdik. Buradaki mühendislerimizden memnunuz."

İstanbul merkez

Bosch Türkiye'den 16 ülkeyi yönettiklerini ifade eden Young, "Manisa'daki fabrikadan 700 bin kombi ürettik. En fazla kombi üreten Bosch fabrikası Manisa'da. Dahası Avrasya Tüneli'nin kameralarını Bosch tedarik etti" dedi. Sanayi 4.0 hareketine önem verdiklerinin altını çizen Young, "Sanayi 4.0 hareketi Bosch ve Alman Hükümetinin girişimiyle 2011de Hannover Fuarı'nda başladı. Sanayicimiz şunu sormalı: Dijitalleşen dünyaya hazır mıyım? Biz dönüşümü Bursa, Çerkezköy ve Manisa'daki fabrikalarımızda başlattık. Bunun şartları var. Sanayi 4.0 hükümetçe teşvik edilmeli. İki, sanayici bundan korkmamalı. Endüstri 4.0 ile fabrikalardaki makinelerin bozulmaları kontrol altında olacak. Sipariş geçildiğinde tüm birimlere aynı anda bu sipariş geçilecek, yukarıdan aşağı tek tek değil. Zaman'dan müthiş bir tasarruf sağlanacak. Sistem esneklik de sunuyor. Sipariş edilen arabaların tüm koltuklarını farklı renklerde olabilecek. Kaportalar da farklı olabilecek" dedi.

Gelecekte araçlar da internete bağlı olacak

2020'de ağ bağlantılı 250 milyon aracın yollarda olacağına işaret eden Steven Young, şunları söyledi: "Eve gelirken aracın evle iletişim içinde olacağını düşünüyoruz. Geçen sene ağa bağlanabilir 27 milyon ürün sattık. 2020'de bu pazarın büyüklüğü 250 milyar dolar olacak. Dijital asistanların sayısı 13 kat artacak. Geçen sene 2 milyardan fazla mikrosensör ürettik. Cep telefonlarındaki mikrosensörlerin yüzde 75'i Bosch etiketi taşıyor. Bosch'un 59 bin Ar-Ge çalışanının 20 bini bilgisayar yazılımında çalışıyor."

İstanbul’dan Almanya’daki tarlayı yönetti

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, basın toplantısı sırasında İstanbul'dan cep telefonuyla Almanya’daki bir çilek bahçesine bağlanarak, bahçenin ısı ve nem ayarlarını yönetti. Young, konuya ilişkin şunları söyledi: "Çilek tarlasına müdahale edilerek ürünün piyasaya sürülecek tarih bile belirleniyor. Sulama ayarlanıyor ve israf önlenebiliyor. Cep telefonu ile çiftlik yönetilebiliyor." EKONOMİ SERVİSİ