İhracatın yüzde 29'u karayoluyla yapıldı

Türkiye'den yabancı plakalı araçların gerçekleştirdiği ihracat seferleri ise aynı dönemde yüzde 3 artışla 158 bin 315'e ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayında Türk ve yabancı plakalı araçlarla toplamda 764 bin 788 sefer yapılan ihraç taşımaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış kaydetti.



Söz konusu taşımalarda Türk plakalı araçlar yüzde 79, yabancı araçlar ise yüzde 21 pazar payına sahip oldu. Türkiye'de bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 77.5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 29'una tekabül eden 22.3 milyar dolarlık kısmının kara yoluyla taşındığı dikkate alındığında, araç başına ihracat değeri ortalama 29 bin 187 dolar oldu.



Söz konusu dönemde Türkiye plakalı araçların ihracat taşımalarında yüzde 15 artışla 235 bin 702 sefer düzenlenen Irak ilk sırada yer aldı. Irak'ı Suriye, Almanya, Nahçıvan, İran, Gürcistan, İtalya, Fransa, Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Birleşik Krallık takip etti. Moğolistan'a ise bu dönemde Türk araçlar sadece bir ihracat taşıması gerçekleştirdi. Bölgesel bazda ihracat taşımalarında en ciddi artış yüzde 15 ile Orta Doğu'da kaydedilirken, Avrupa yüzde 2 ile artış eğilimini sürdürdü. EKONOMİ SERVİSİ