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İhracatta 2018 hedefi 170 milyar dolar

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel yılsonu buluşmasının 13'üncüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi

29 Aralık 2017 Cuma 17:21
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İhracatta 2018 hedefi 170 milyar dolar

TİM ev sahipliğinde ve Vestel ana sponsorluğunda, Arçelik, Özak Global Holding'in desteğinde gerçekleştirilen etkinlikte, EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bitimine sayılı günler kalan 2017'nin, ihracatçılar açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıla ilişkin ihracat hedefinin 153 milyar dolar olduğunu anımsattı. Büyükekşi, "Geçtiğimiz ay OVP revize edildi ve ihracat hedefi 156.5 milyar dolara yükseltildi.

Biz, onu da geçtik. 2018 için OVP'de 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz 170 milyar doların üzerine çıkmak istiyoruz. Dünya dış ticaretinin 2018'de yüzde 4-5 büyümesi, yaklaşık 17 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. İhracatçılar açısından 10 veriden 9'u pozitif.

Bu yüzden inşallah bu hedefi yerine getireceğiz" diye konuştu. Etkinlikte, Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar dolayısıyla vefa örneği gösterilmesi kapsamında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'a şükran plaketi verildi.

Arsel'in plaketini Koç Holding Medya İlişkileri Müdürü Yeliz Öz Kara, Yaşar'ın plaketini ise Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nur Demirok aldı.
EKONOMİ SERVİSİ

  

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Gazetecileri DerneğiTürkiye Ihracatçılar MeclisiDış Ticaret Kompleksi
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