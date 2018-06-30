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İhracatta değişim şart

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin mevcut anlayışla ihracatını ancak 200 milyar dolara çıkarabileceğine işaret ederek, "İhracatçılarımızın ve ihracatımızın gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım" dedi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:39
İhracatta değişim şart

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, aktif ihracatçı sayısını yüzde 100 artırmak istediklerini kaydederek, "Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım" dedi.

Zeybekci, ihracatın 172 milyar dolara gittiğine işaret ederek, "Bunu 200 milyar dolara çıkarırken belki mevcut yöntemlerle gerçekleştirebiliriz ama emin olun ondan sonra aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değil.

Artık yeni şeyler söylememiz, bilgi, teknoloji, marka, tüketim alışkanlıklarını belirlemede Türkiye olarak bizim farklılaşmamız lazım. Yeniden dünyayı keşfedecek değiliz ama birçok alanda kendimizi garanti altına almamız lazım" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, konfeksiyon tarzı yöntemlerle bir yerlere gidilemeyeceğinin altını çizerek, "Yatırım Teşvik Belgeleri'nin toplam tutarı 40 milyar dolardır. 2018-2019'da bu yatırımların hayata geçmesi ile cari açığa vereceği destek yıllık 19 milyar dolar civarında" diye konuştu. Türkiye'nin geldiği noktaya çok çalışarak, tırmalayarak geldiğinin altını çizen Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'nin yeni şeyler söyleme kısmına geçtiğini söyledi.

Nihat Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki süreçte rahatlayarak yoluna devam edecek, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir" diye konuştu. Etkinliğe Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, en fazla ihracat yapan 10 şirkete ödüllerini verdi. Bu şirketler sırasıyla şunlar: Ford Otosan, Toyota, TOFAŞ, Oyak Renault, Tüpraş, Kibar, Vestel, Arçelik, Bosch ve Mercedes-Benz.

İhracatçıdan 10 yeni talep

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 25. Genel Kurulunda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugüne kadar ihracatçılara verilen yeşil pasaport, Eximbank destekleri ve proje bazlı teşvik sistemi gibi destekler için Hükümete teşekkür ederek, “Ancak, beklentilerimiz bitmedi. İhracatçılar olarak Hükümetimizden 10 yeni talebimiz var” dedi.

Büyükekşi, 10 yeni talebi şu şekilde sıraladı:

1. Ekonomi ve ihracat ana gündem maddesi haline gelsin, enflasyon ve faizler tek haneye insin.

2. Yapısal reformlar hayata geçirilsin ve OHAL sonlandırılsın.

3. İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilsin ve kıdem tazminatı sorunu çözülsün.

4. Tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkaları. Ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu 2 konuda kalıcı adımlar hayata geçirilsin.

5. Gümrük Birliği Anlaşması güncellensin.

6. Vergi reformu süreci hızlandırılsın.

7. Milli bir teknoloji hamlesi başlatılsın.

8. Eğitim yenilikçi nesiller yetiştirecek şekilde düzenlensin.

9. Bürokrasi azaltılsın.

10. İstanbul’a uluslararası standartlara uygun bir fuar alanı yapılsın.

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