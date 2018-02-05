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İhracatta lider Ford Otomotiv

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv sektörü, 2017 yılında 28.5 milyar dolar ihracata imza attı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firma Ford Otomotiv olurken Toyota ikinci, Tofaş ise üçüncü oldu

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:21
İhracatta lider Ford Otomotiv

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

İhracatın lokomotif sektörü 2018 yılına da hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün Ocak ayı ihracatı yüzde 10,8 artışla 2 milyar 287 milyon dolar oldu.

Böylece bugüne kadarki en iyi Ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yaklaşık yüzde 19 olarak gerçekleşti. Otomotiv, aynı zamanda Ocak 2016’dan bu yana olmak üzere son iki yıldır aralıksız her ay artış göstermiş oldu.

Ocak ayı ihracat artışında Otomotiv Yan Sanayi ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarındaki çift haneli artışlar temel belirleyici oldu. ABD’ye yönelik yüksek oranlı ihracat artışı devam etti, ABD 154 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. 

Ford Otomotiv ihracatta lider

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2017 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Geçen yıl 28.5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı.

Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Ford Otomotiv’in ardından Toyota Otomotiv ikinci, Tofaş da üçüncü oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Oyak Renault, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi, Man Truck & Bus, ve Goodyear Lastikleri takip etti.

Almanya’ya ihracat yüzde 8 arttı

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 artışla 349 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 2 artışla 238 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 1.5 düşüşle 219 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 22 düşüşle 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ABD’ye yüzde 371, Fas’a da yüzde 96 artış kaydedildi. ABD’ye olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 26 artması etkili oldu.

Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 3 artışla 1,7 milyar dolar olurken, AB Ülkeleri toplam ihracattan yüzde 75 pay aldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ihracat yüzde 285 artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 36, Afrika Ülkelerine yüzde 19 artış oldu.

Pazar çeşitliliği arttı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “İhracat yaptığımız ülke ve bölgelerdeki pazarların büyümesi, Türkiye araç üretimi ve ihracatındaki artış, yeni modellere olan yoğun ilginin de etkisiyle otomotiv firmalarımız 2017 yılında başarı grafiğini sürdürdü” dedi.

Otomotiv firmalarının ihracat stratejilerini çok iyi belirlediğini ve fuarlar, ticaret ve alım heyetleri gibi çalışmalarla pazar çeşitliliğini artırdığını vurgulayan Orhan Sabuncu, “Geçen yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 28.5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörümüz Türkiye ihracatına ivme kattı. Türk otomotiv endüstrisi olarak bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Ocak ayındaki yaklaşık yüzde 11’lik artış, bunun en iyi göstergesi. 12 yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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