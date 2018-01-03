İhracatta rekor gelmedi

YENİ MESAJ/ANKARA

Türkiye’nin aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamları ile birlikte 2018 yılı ihracatına ilişkin hedefler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da açıklandı. TİM verilerine göre Türkiye’nin Aralık ayı ihracatı yüzde 10.1 artışla 13 milyar 570 milyon dolar oldu. 2017 yılı ihracatı da TİM’in kapsamına girmeyen kalemlerle birlikte 157.1 milyar dolara ulaştı. Böylece en çok ihracat yapılan Aralık ayı 2017 yılında gerçekleşti. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı elde edildi. Rekor hala daha 2014 yılına ait... TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olacak demiştik. Çok şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014’deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız” dedi.

İhracatçılara tebrik

Konuşmasında 2016 yılında verdikleri sözü hatırlatan TİM Başkanı Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olacak demiştik. Çok şükür biz sözümüzü tuttuk. İhracatçılar sözünü tuttu. Tüm bu başarılara ulaşmamızı sağlayan, canla başla çalışan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.



Bu yıl ihracatta daha da ilerisini hedeflediklerini kaydeden Büyükekşi, “Tahminlerimize göre en yüksek artış oranlarını Temmuz ve Eylül’de yakalayacağız. Hatta Eylül ayında yüzde 20’nin üzerinde artış bekliyoruz. Yine 12 ayın 11’inde bu yıl Ekim ve Aralık aylarında olduğu gibi tarihi rekorlar bizleri bekliyor” dedi.

Türkiye'de 2016'da 66 bin 951 şirket ihracat yaparken, geçen yıl bu rakam 69 bin 516'ya çıktı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı da 15'ten 16'ya yükseldi. Geçen yıl küresel ticaret 16.5 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2016'da 16, 2014'te 18.9 trilyon dolardı.

Otomotiv yine şampiyon

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıkladığı Aralık ayı ihracatında lider sektör 2.5 milyar dolar ile yine otomotiv oldu. Otomotiv sektörünü 1.44 milyar dolarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon, 1.37 milyar dolarla Kimyevi Maddeler takip etti. Türkiye’nin 2017 yılı ihracatında altı sektör Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Buna göre geçen yıl yüzde 19 artarak 28.5 milyar dolara ulaşan otomotiv, yüzde 15 artarak 6.1 milyar dolar olan makine, yüzde 35 artarak 3.3 milyar dolara ulaşan mücevher, yüzde 4 artarak 1.7 milyar dolar olan savunma ve havacılık, yüzde 7 artarak 1.4 milyar dolar olan meyve-sebze mamulleri ve yüzde 4 artarak 85 milyon dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri, 2017’de sektörel ihracat rekorunu kırdı.

Geçen yıl 33 ülke, 16 il ve 23 sektör ihracatta 1 milyar barajını aştı. Geçen yıl en fazla ihracat 14 milyar 855 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve Irak izledi. Rusya, 2 milyar 725 milyon dolarla 17. sırada yer aldı.