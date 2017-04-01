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İhracatta TL kullanımı arttı

Türk lirasının (TL) ihracat işlemlerinde kullanımı, 2017'nin ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artış gösterdi.

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İhracatta TL kullanımı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Şubat 2017 döneminde Türkiye'nin yaptığı 23 milyar 386 milyon 999 bin dolar ihracatın 2 milyar 170 milyon 699 bin dolarlık kısmı TL karşılığında yapıldı. TL ile yapılan ihracat, ilk 2 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135'lik artış kaydetti. Ocak-Şubat 2016'da TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 922 milyon 853 bin dolar olmuştu. AA

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