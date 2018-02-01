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İhracattan 10 numara başlangıç

İhracat, Ocak 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar oldu. Artışta Euro'nun ABD Doları karşısında değer kazanması etkili oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 10.1 yükselerek 158 milyar 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti

01 Şubat 2018 Perşembe 17:27
İhracattan 10 numara başlangıç

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 milyon dolara yükseldi. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en iyi 3. Ocak ayı oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.1 artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulaşırken, miktar bazında ihracat ise Ocak’ta yüzde 9.8 yükselişle 9.7 milyon tona çıktı.

Ocak ayı ihracat rakamlarını Sakarya'da açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Euro'nun dolar karşısında değer kazanmasının ihracatı pozitif yönde etkilediğini belirterek, “Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu.

Bunda özellikle Euro/Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1.20 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” dedi.

Otomotiv sektörü yine zirvede

Sektörel bazda Ocak ayında en fazla ihracatı, 2.27 milyar dolarla otomotiv gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 10.8 arttı. Otomotivi 1.43 milyar dolarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon, ve 1.35 milyar dolarla Kimyevi Maddeler sektörleri takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 153 artış ile Zeytin ve Zeytinyağı, yüzde 42.3 artışla ile Deri ve Deri Mamulleri, yüzde 32 artışla ile Makine ve Aksamları oldu. Bu dönemde genele baktığımızda ise tarım ihracatı yüzde 14.9, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 16.5 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüze 19.4 arttı.

Almanya’ya ihracat yüzde 18.3 arttı

İhracat pazarlarına bakıldığında Ocak ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya ihracat yüzde 18.3; İngiltere’ye yüzde 11.4; İtalya’ya yüzde 17; ABD’ye yüzde 20.4; İspanya’ya yüzde 30.9 arttı.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
IhracatOcak2018DolarABD
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