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İki alışverişten biri mobilden

Sosyal ağların yüzde 90'a varan oranlarda mobil cihazlardan takip edildiği günümüzde, e-posta iletişimi ve alışveriş gibi işlemleri de yüzde 50 oranında mobil aygıtlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu durum pazarlama açısından mobili cazip bir kanal hâline getirirken, yeni trendlerin de ortaya çıkmasına neden oluyor

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:24
İki alışverişten biri mobilden

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Related Digital tarafından yayımlanan 2018 Pazarlama Trendleri raporu, markaların ve tüketicilerin 2018'de karşılaşacakları yeni ve trend uygulamaları ortaya koydu. Buna göre sosyal ağların yüzde 90'a varan oranlarda mobil cihazlardan takip edildiği günümüzde, e-posta iletişimi ve alışveriş gibi işlemleri de yüzde 50 oranında mobil aygıtlar üzerinden gerçekleştiriyoruz.

Bu durum pazarlama açısından mobili cazip bir kanal hâline getirirken, yeni trendlerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Related Digital raporuna göre 2018 yılında sadece mobil cihazlar baz alınarak tasarlanan yeni nesil web sitelerinin yükselişine tanık olacağız. Related Digital 2018 Pazarlama Trendleri raporunda ayrıca 2018 yılı içinde Facebook Messenger ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının önümüzdeki dönemde bir reklam mecrası hâline geleceği belirtiliyor. Şirketlerin artık tüketiciye ulaşmak için anlık mesajlaşma ve chatbot gibi yeni nesil teknolojileri devreye aldığına vurgu yapan rapor, yapay zekanın önümüzdeki dönemde dijital pazarlamanın vazgeçilmezi olacağını öngörüyor.

Mağazalar birer cemiyete dönüşüyor

Teknoloji devleri geleneksel mağazacılığı bir deneyim merkezine dönüştürme trendine öncülük ediyor. Sanatsal aktiviteler ve teknoloji atölyeleriyle zenginleştirilmiş "yaşam alanları", tüketiciler için de birer cazibe merkezi halini alıyor. 2018 Pazarlama Trendleri raporuna göre insanların rahatlayabileceği, arkadaşlarıyla buluşacağı ve hafta sonları yerel sanatçıları dinleyebileceği açık hava plazaları perakende pazarlamanın yeni trendi olmaya aday. Araştırmaya göre tüketicilerin güven temelli bir bağ kurabildiği sosyal medya kullanıcıları, yani influencer'lar, toplulukların alışveriş alışkanlıklarına yön vermeye 2018 yılında da devam edecek. Markalar için de Z kuşağına ulaşmada en etkili yöntemlerden biri olan influencer marketing, sosyal medya kanalıyla gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
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