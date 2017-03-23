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İki ayda 155 bin senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk 2 ayında 155 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 2.2 milyar TL oldu.

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İki ayda 155 bin senet protesto edildi

Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4, senet tutarı ise yüzde 31 arttı. Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.  Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 9 ile Kocaeli, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir ve yüzde 5 ile Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu. AA

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