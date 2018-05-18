İki geniş gövdeli uçak kiraladı

Atlasglobal, filosuna ilk kez katacağı büyük gövdeli iki Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor. Atlasglobal’in bünyesine katılacak olan iki adet Airbus A330’la filosundaki uçak sayısını 18’e çıkaracak. Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık olarak 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor.