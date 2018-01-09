İki Moskova bir Türkiye ediyor

Rusya başkentini ziyaret eden turist sayısı geçen sene 2016’ya göre yüzde 12 artarak 21 milyon kişinin üzerine çıktı.

Business FM’in haberine göre, Moskova geçen sene turistlerden 10.5 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2016 yılı rakamı ölçü alındığında neredeyse Türkiye'nin toplam turizm gelirinin yarısına tekabül ediyor. Türkiye'nin turizm geliri ise 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29.7 azalarak yaklaşık 22 milyar dolar olmuştu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da 2016'da geçen yıla göre yüzde 30.05'lik azalma oldu. 2017 rakamlarının, Rus turistlerin dönüşüyle çok daha iyi olması bekleniyor. Moskova’yı son dönemde en fazla ziyaret eden turistlerin başında Çin ve Güney Kore vatandaşları geliyor. Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelerden gelen turistlerin sayısında ise, Dünya Kupası nedeniyle bu sene ciddi artış yaşanması bekleniyor.

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