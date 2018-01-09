Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115023
ALTIN
159.166
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1009
EURO
4.4947

İki Moskova bir Türkiye ediyor

Moskova her geçen yıl daha fazla turist çekmeye devam ediyor

09 Ocak 2018 Salı 23:14
14 Okunma
İki Moskova bir Türkiye ediyor

Rusya başkentini ziyaret eden turist sayısı geçen sene 2016’ya göre yüzde 12 artarak 21 milyon kişinin üzerine çıktı.

Business FM’in haberine göre, Moskova geçen sene turistlerden 10.5 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2016 yılı rakamı ölçü alındığında neredeyse Türkiye'nin toplam turizm gelirinin yarısına tekabül ediyor. Türkiye'nin turizm geliri ise 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29.7 azalarak yaklaşık 22 milyar dolar olmuştu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da 2016'da geçen yıla göre yüzde 30.05'lik azalma oldu. 2017 rakamlarının, Rus turistlerin dönüşüyle çok daha iyi olması bekleniyor. Moskova’yı son dönemde en fazla ziyaret eden turistlerin başında Çin ve Güney Kore vatandaşları geliyor. Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelerden gelen turistlerin sayısında ise, Dünya Kupası nedeniyle bu sene ciddi artış yaşanması bekleniyor.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MoskovaTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarımda büyük ayıp
Tarımda büyük ayıp
Limon fiyatları dalında tepetaklak
Limon fiyatları dalında tepetaklak
Çiçekçilik sektörü yerlileşmeli
Çiçekçilik sektörü yerlileşmeli
Vize krizi çözüldü ABD turları patladı
Vize krizi çözüldü ABD turları patladı
Rami Gıda Hali Başakşehir'e taşınıyor
Rami Gıda Hali Başakşehir'e taşınıyor
2017'de iyi BES'lendi
2017'de iyi BES'lendi
Otomotiv ihracatında ana pazarlar AB ve ABD
Otomotiv ihracatında ana pazarlar AB ve ABD
ÖTV artışı, satışları vurdu
ÖTV artışı, satışları vurdu
Bankalar esnafı 'kara liste'ye aldı
Bankalar esnafı 'kara liste'ye aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim