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İkinci el araç satışında yeni dolandırıcılık

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, neredeyse her gün farklı bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldıklarını, bu konuda kendilerine ulaşan vatandaşlara yardımcı olmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi

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İkinci el araç satışında yeni dolandırıcılık
Dolandırıcıların yeni geliştirdikleri yöntemle internet üzerinden ikinci el satışlarında alıcı gibi davrandıklarını, pazarlık sonrası karşı tarafa güven vermek amacıyla anlaşılan bedeli satıcının hesabına havale ettiğini, satış için notere giderken ise "Benim acil işim çıktı.

Satışı akrabamın üzerine yapın" dediğini ifade ederek, şunları anlattı: "Buraya kadar her şey normal ancak sorun bundan sonra başlıyor. Araç için havale çıkartan kişi size bir ihtar göndererek, aracın devrini yapmadığınızdan dolayı gönderdiği parayı geri talep ediyor. Siz her ne kadar 'devrini yaptım' deseniz de satış yaptığınız kişi ile paranın havalesinin geldiği kişi farklı olduğu için sıkıntı başlıyor.

Sattığınız kişi ile parayı gönderen kişi arasında bir bağ ispatlayamazsanız almış olduğunuz araç parasını iade etmek zorunda kalabilirsiniz. O nedenle vatandaşlar araçlarını satarken çok dikkatli olsun. Para kimden havale edilmiş ise satışı onun adına gerçekleştirsin. Ya da parayı satış esnasında noterde nakit olarak alsın. Bunlar da olmazsa satışı parayı havale çıkaran kişinin resmi vekaleti bulunan birine yapmaları mağdur olmalarını önler." AA
 
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İkinci El Araç Satışında Yeni Dolandırıcılık
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