İkinci el araçta talep de, fiyat da arttı

İkinci el araç pazarında bu yılın ilk yarısında beklentiler doğrultusunda bir büyüme gerçekleştiğini anlatan Gündoğan, ilk 4 aydaki yüzde 12’lik artışın kalan 8 aylık dönemde bir miktar azalacağını, bununla birlikte geçen yıla oranla büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Gündoğan, 2018 yılı geneli için ikinci el pazarının yüzde 10 büyüyerek 5 milyon 700 bin seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. Erol Gündoğan, sıfır kilometre araç fiyatlarında döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketten kaynaklanan artışın etkisiyle 2018 yılının ilk çeyreğinde ikinci el araçlara olan talebi artırdığını bildirdi.