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İkinci elde bahar hareketlenmesi

ÖTV ve kur artışlarının fiyatlara yansımaya başlaması nedeniyle talebin yöneldiği ikinci el araç pazarında, bu sene alım satımın geçen yıllara oranla daha fazla olması dolayısıyla 6 milyona yakın aracın el değiştirmesi bekleniyor.

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İkinci elde bahar hareketlenmesi

Online 2. el otomobil açık artırma platformu "ikinciyeni.com"u bünyesinde bulunduran Çelik Motor'un Genel Müdürü Özgür Maraş, ÖTV ve kur artışlarının, talebi ikinci ele yönelttiğini söyledi. "Biz ikinci ele talebin artacağını düşünüyoruz" diyen Maraş, "Çünkü hem ÖTV hem de döviz kuru artışlarından dolayı yüzde 20'lerin üzerinde artışlar olacak birinci el fiyatlarında. O nedenle Türkiye'de ailenin bineceği bir araba 100 bin liranın üzerinde rakamlara çıktığı için bu sene ikinci ele talep artacaktır" ifadelerini kullandı. Maraş, Türkiye pazarının, otomotiv pazarının ortalama 1 milyonluk bir pazar olduğunu, ikinci elin ise bunun 5-5.5 katını bulduğunu belirterek, "Yani 5-5.5 milyon ikinci el ticareti oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de asıl büyük pazar, ikinci el pazarıdır. Birinci elin 5 katı büyüklüğünde" dedi. AA

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