İKMİB'de yarış kızışıyor

Nisan ayında gerçekleştirilecek İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimleri için sıkı bir yarış yaşanıyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı ve Sem Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, İKMİB başkanlığı için ilk öne çıkan isimdi. Eroğlu'nun ilk rakibi sektörün en fazla ihracat gerçekleştiren şirketi Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister oldu. Pelister, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, “Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla yola çıktı ve başkan olması durumunda yönetimde kimyanın bütün alt sektörleri hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

Hedef ikincilik

Pelister, şöyle konuştu: “Benim adaylığımı bireysel bir adaylık olarak değil, Türkiye ekonomimizin ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün gücünün birleştiği bir adaylık olarak değerlendirmenizi isterim. Bizim kimyamız bir ve önceliğimiz birlikte başarmaktır. 2017 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki Türk Kimya Sektörünün ikinci sıraya yerleşmesi ilk hedefimiz olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatın artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmaya, üyelerimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz." Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü otomotiv. Otomotivi hazırgiyim izliyor. Kimya sektörü ise üçüncü sorada yer alıyor.

Kimyanın gündeme gelmesi güzel

Yaklaşık 6 bin ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in mevcut Başkanı Murat Akyüz, Yeni Mesaj'a yaptığı açıklamada, Adil Pelister'i destekleme kararı aldığını söyledi. İKMİB başkanlığı için yeni adayların çıkma olasılığını da değerlendiren Akyüz, "Kimya sektörünün kamuoyunda yoğun şekilde konuşulması bizi memnun eder" dedi. Pelister'in sahibi olduğu Beta Kimya AŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre son 6 yıldır kendi kategorisinde ihracat birincisi konumunda. RECEP BAHAR/İSTANBUL

