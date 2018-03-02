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İKMİB seçimlerinde saflar netleşiyor

İhracatçı birlikleri seçimleri yaklaştıkça heyecan da artıyor.

02 Mart 2018 Cuma 17:06
İKMİB seçimlerinde saflar netleşiyor

İhracatçı birlikleri seçimleri yaklaştıkça heyecan da artıyor. SEM Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu. Başkanı olduğu Plastik Sanayicileri Vakfı’ndan (PAGEV) sonra Yavuz Eroğlu’na bir destek de mutfaktan çıktı. Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünü temsil eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD de Eroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Yavuz Eroğlu’na verdikleri destekle ilgili “Eroğlu, genç ve mücadeleci aynı zamanda üretken bir insan" dedi. İKMİB başkanlığı için geçen hafta Beta Kimya'nın patronu Adil Pelister de adaylığını açıklamıştı. EKONOMİ SERVİSİ
 

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