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Ilgın Şeker'in satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, özelleştime ihalesinde en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışına onay verildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 12:45
Ilgın Şeker'in satışına onay

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 637 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Öte yandan Rekabet Kurulundan da Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin çıktı. Konuya ilişkin kurul kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.

AA

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