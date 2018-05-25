Ilısu Barajı’nda sona doğru

Ilısu Barajı ve HES, Türkiye’nin ikinci büyük barajı olarak yerini alacak.DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Ilısu Barajı’nın 24 milyon metreküp dolgu hacmi bakımından ön yüzü beton kaplı kaya dolgu hacmiyle dünyada birinci olduğunu söyledi. Ilısu Barajı’nın kurulu güç bakımından Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı olduğunu anlatan Acu, barajın kurulu gücünün bin 200 megawatt, yıllık enerji üretiminin ise 4 milyar 120 milyon kilowatt saat olduğunu, Türkiye’nin hidrolik olarak ürettiği enerjinin yüzde 4’ünü buradan sağlanacağını aktardı. Barajın inşaat maliyetinin 1.5 milyar Euro olduğunu kaydeden Acu, “Çok kısa sürede kendini telafi ediyor, amorti ediyor” diye konuştu.