İlk aday Oğuz Satıcı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı için ‘adayım’ diyen ilk isim Oğuz Satıcı oldu. İhracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve delegelerden güçlü mesajlar aldığını belirten Satıcı, “Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor. Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var” dedi.

‘Dönemimde ihracat 5 kat arttı’

Satıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İhracat ailesi teveccüh edip beni başkan seçtiğinde, ülkemiz büyük bir ekonomik kriz içindeydi. Başkanlık yaptığım dönemde temel şiarımız ‘Türkiye’nin büyük gücü ihracat’ oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize karşı en büyük ilacın ve mücadelenin ihracatı arttırmak olduğunu bilen ihracatçı şirketlerimiz, girişimcisinden beyaz yakalısına, işçisinden lojistikçisine kadar her bireyi ile muazzam bir performans gösterdi. Ne mutlu ki başkanlık yaptığım dönemde 26 milyar dolarlık ihracatımızı 132 milyar dolara çıkarttılar. Günü gelince başkanlık bayrağını çok kıymetli yol arkadaşım, sevgili dostum Mehmet Büyükekşi’ye bıraktım. Başkanımız Büyükekşi, hizmet verdiği iki dönem boyunca gece demedi gündüz demedi, TİM için ihracat ailemiz için büyük fedakârlıkla çalıştı. Şimdi onunda bu şerefeli bayrağı devretme vakti geldi. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakârlıklar bekliyor.”

TİM başkanlığı için TİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TİM Sektörler Konseyi Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ile İTHİB Yönetim Kurulu eski Başkanı İsmail Gülle’nin adı da geçiyor.