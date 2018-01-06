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İlk sondaj gemimiz basına tanıtıldı

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi basına tanıtıldı. TPAO Genel Müdürü Bilgin, “Dünyada 10 ülke derin denizlerde sondaj yapabiliyor. Türkiye de bunlar arasına katıldı” dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:26
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İlk sondaj gemimiz basına tanıtıldı

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi basına tanıtıldı. TPAO Genel Müdürü Bilgin, “Dünyada 10 ülke derin denizlerde sondaj yapabiliyor. Türkiye de bunlar arasına katıldı” dedi. Kocaeli Dilovası açıklarına yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi basına tanıtıldı. Güney Kore yapımı Norveç'ten alınan 229 metrelik, 51 bin 200 grostonluk ağırlığa sahip gemi 2 futbol sahasından daha büyük. 3 bin metre deniz derinliğinde 9 bin metre sondaj yapabilme kapasitesine sahip gemi, dünyadaki en üst klas gemilerden.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Derin denizlerde sondaj yapabilme dünyada 10 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Ülkemiz de bunlar arasına katıldı" dedi. 2011'de Güney Kore'de inşa edilen gemi hakkında bilgi veren Bilgin, "Denizdeki aramalarda petrol bulma ihtimali karaya göre daha yüksek. Şu anda sismik çalışmalarımızı Barbaros Hayrettin Paşa gemimizle yürütüyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmalarımız devam ediyor. Veriler toplandıktan sonra işlenip, değerlendirilecek" diye konuştu.

Derin deniz sondajlarında en önemli konunun maliyet olduğunu belirten Bilgin, "Maliyetin birinci parametresi de zaman. Zaman açısından gemi, bir kuyunun sondaj işlemlerinin bitme süresini yüzde 30 ila 35 kısaltabiliyor" diye konuştu. Geminin verilerinin GPS ile anlık olarak takip edebildiğini anlatan Bilgin, "Zorlu hava koşullarına rağmen bulunduğu noktada sabit kalabiliyor. İlk kuyu 2018'in ilk yarısında açılır" dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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SondajGemiTürkiyeTPAOTPAO Genel Müdürü Bilgin
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