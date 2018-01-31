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İlk yerli ve milli dijital para

Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital parası Turcoin, tüm dünya ile aynı anda görücüye çıktı

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:48
İlk yerli ve milli dijital para

Turcoin kurucusu Sadun Kaya, 2012 yılında alt yapı çalışmalarına başladıkları sistemlerinin Bitcoin yapısından çok daha gelişmiş ve özgün olduğunu savundu. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Turcoin’in sembolünün 't' kısaltmasının ise Turco olduğunu aktaran Sadun Kaya, “Turco’nun zamanla Bitcoin’in tahtını alacağını düşünüyoruz. Turco bir para birimi olarak hayatımıza girmese bile küresel bir ödeme ağı olarak sık sık karşılaşacağımız bir sistem olacak” diye konuştu.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDijitalTurcoinDünya
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