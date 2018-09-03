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İmalat sanayi alarm veriyor

İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Ağustos ayında 46.,4 düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, imalat sektöründe yavaşlamanın üst üste beş aydır devam ettiğini ortaya koyuyor

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
İmalat sanayi alarm veriyor

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ağustos 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Normal değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Temmuzda 49.0 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Ağustos ayında 46.4 düzeyine indi.

PMI, imalat sektöründe yavaşlamanın üst üste beşinci ay olacak şekilde devam ettiğine işaret etti. Ağustos sonuçlarında üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın etkili olduğu görüldü.

Talepte yavaşlama hızlandı

Zorlu talep koşullarının yansıması olarak hem üretim hem de yeni siparişlerdeki ivme kaybı önceki aya göre belirginleşti. Yeni ihracat siparişleri Temmuzda olduğu gibi Ağustosta da artış gösterdi.

Yavaşlayan aktivitenin yansıması olarak istihdam düzeyi Ağustosta gerilerken, bu durum istihdamda bir önceki ay kaydedilen genişlemeyi dengeledi. Zorlu faaliyet koşulları ve enflasyonist baskılardaki artış, büyük ölçüde Türk Lirasındaki zayıflamadan kaynaklandı. Hem girdi maliyetlerinde hem de ürün fiyatlarında, anketin başladığı Haziran 2005’den beri gözlenen en güçlü artışlar kaydedildi.
RECEP BAHAR/İSTANBUL

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