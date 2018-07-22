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IMF Başkanı'ndan G20 bakanlarına uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Buenos Aires’te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ile basın brifingi düzenledi

22 Temmuz 2018 Pazar 16:09
IMF Başkanı'ndan G20 bakanlarına uyarı

Ticaret gerilimlerinin gölgesinde yapılan G20 görüşmelerinde üye ülkelerin bakanlarına son dönemde yükselen tarifelerin küresel ekonomiye yönelik etkilerini inceleyen bir rapor sunacağını ifade eden Lagarde, şunları kaydetti: "Tarifelerin yükselmesiyle ortaya çıkan ticaret gerilimlerinin direkt etkisini, farklı senaryolar çerçevesinde inceledik. Mevcut durumda uygulamaya giren ve gireceği açıklanan tedbirler nezdinde hazırlanan rapor, bunların en kötü senaryoda küresel gayrisafi hasılaya etkisinin 0.5 puan düşüş olacağını gösteriyor. Bu, oldukça ciddi bir etki."
AA

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