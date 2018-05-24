IMF’den küresel yüksek borç uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, yeni gümrük vergilerinin sunulmasının uluslararası ticaret için bir numaralı tehdidi oluşturduğunu belirterek, “Yüksek borçlanma nedeniyle oluşan bütçe riskleri de önemli bir tehdit. Gelişmiş ülkelerdeki borç düzeyi İkinci Dünya Savaşı sonrasından bile daha yüksek seviyede” dedi. Lagarde, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda, küresel ekonomik büyümeye yönelik riskleri değerlendirdi. Korumacılığın, uluslararası ticarette giderek arttığına işaret eden Lagarde, “Yeni gümrük vergilerinin sunulması... Bu yaklaşım uluslararası ticaret için bir numaralı tehdidi oluşturuyor” dedi. İkinci en büyük tehdidin ise bütçe riskleri olduğunu vurgulayan Lagarde, “Dünyada borçlanmanın toplam GSYH’ye oranı yüzde 225, yani 164 trilyon dolar seviyesinde. Bu daha önce görüşmemiş bir seviye. Gelişmiş ülkelerdeki borç düzeyi İkinci Dünya Savaşı sonrasından bile daha yüksek düzeyde” ifadelerini kullandı. AA