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IMF’nin CESEE Raporu yayımlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) ülkelerine ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı

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IMF’nin CESEE Raporu yayımlandı

IMF'nin Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Bölgesel Ekonomik Sorunlar Raporu'nda, CESEE ülkelerinde büyümenin devam ettiği, enflasyonun yükselmeye başladığı ve güçlenen küresel faaliyetlerle devam eden destekleyici yerel makro ekonomik politikaların yardımıyla yakın dönem beklentilerin olumlu olduğu belirtildi. Öte yandan, CESEE ülkelerinde aşağı yönlü risklerin arasında, dünya genelinde içe dönük korumacı ekonomik politikalar, ani daralan küresel finansal koşullar, gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki yeni şoklar ve ücret artışları gösterilirken, bunların dünya genelinde rekabete zarar verebileceği vurgulandı. Rusya, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya'dan oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinin ekonomilerinin de 2017'de yüzde 1.4 ve 2018'de yüzde 1.6 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğü ifade edildi. AA

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