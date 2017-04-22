IMF’nin Türkiye şaşkınlığı!

EKONOMİ SERVİSİ

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson, IMF'nin Türkiye beklentilerinin siyasi belirsizliğin azalması durumunda yukarı revize edilebileceğini belirterek, "Eğer belirsizlik yılın ilerleyen dönemlerinde daha düşük olursa, büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel. Belirsizliğin düşmesi, büyüme için gerekli olan yatırımlar için iyi olur" dedi. Gerson, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde Washington’da düzenlenen basın toplantısında yönelttiği soruyu yanıtladı. Bir basın mensubunun yönelttiği, “IMF, Türkiye’nin bu yıla yönelik büyüme beklentisini yüzde 2.9’dan 2.5’e düşürdü. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "IMF’nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" yorumunda bulundu. Gerçekten de son birkaç yılda IMF’nin Türkiye’ye yönelik büyüme beklentileri ile gerçek büyüme rakamları arasında genellikle belirgin farklar vardı. Siz büyüme beklentileriniz ile gerçek büyüme rakamları arasında kayda değer fark olmasını nasıl açıklıyorsunuz” sorusuna IMF’nin Avrupa Departmanı Direktörü Paul Thomsen, Türkiye’ye yönelik geçmiş büyüme beklentilerini çok iyi bilmediğini belirterek soruyla ilgili geri dönüş yapılacağını söyledi.

Soruyu bire bir yanıtladı

Toplantının ardından IMF Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson, Türk muhabirin yanına gelerek soruyu bire bir yanıtlamak istediğini belirtti. Gerson, “Büyüme tahminlerinin her zaman doğru çıkmamasının nedeni bazen yıl içinde beklenmeyen olayların ortaya çıkması. Ayrıca, bazı durumlarda beklediğiniz bir durumun bile öngörülenden daha büyük ve daha küçük etkileri olabiliyor” diye konuştu.