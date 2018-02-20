İndirimler tüketici yanıltmamalı

Büyük mağazaların vitrinlerinde göz aşinalığı yaratmış olan ve sonu gelmeyen indirimli satışlar ve tasfiye ilanlarına çözüm bulunması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaş vitrinlere baktığında gördüğü indirim ilanlarına inanmıyor. Yılın her sezonunda sürekli olarak indirimli satış yapan büyük mağazalar inandırıcılıklarını yitirdi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirimli satış uygulamalarına çeki-düzen getirilmelidir” dedi.

İndirim sezonlarının belirli bir zaman dilimde gerçekleşmesi gerektiğini ve bu izinlerin ilgili meslek odaları tarafından verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Avrupa ülkelerinde indirim sezonları belirlenmiştir. Kış mevsiminde Ocak ayı, yaz mevsiminde ise Temmuz-Ağustos ayları indirim sezonu olarak belirlenmiştir. Türkiye’de ise indirimli satışlar kesintisiz olarak devam ettiği için ve düzenleme getirilmediğinden piyasalarda düzensizlik oluşmaktadır. Eskiden indirim izinlerini ilgili meslek odaları verirdi ve bu odaların logoları indirim etiketlerinde mutlaka bulunurdu. Bu düzenlemenin yeniden getirilmesi durumunda tüketicinin yanılmasının önünü geçilecektir” diye konuştu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL