İngiliz sofralarına Türk damgası

Gebze'de 1992 yılında kurulan ve o dönemde yılda 250 bin parça ev ve gastronomi ürünü üreten şirket, bugün bin 500 çalışanıyla yılda 4 milyon parça üretime imza atıyor. Şirketin Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, firmanın ev aksesuarı, mutfak ve banyo sektöründe ürettiği çelik, döküm, cam, ahşap, porselen gibi ürünlerin yüzde 65'ini 4 kıtada Amerika, Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Dubai, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Rusya, Tayvan, Mısır, Nijerya, Malta'nın da aralarında bulunduğu 30'un üzerinde ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

AA