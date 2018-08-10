İngiliz turistlerden Türkiye'ye akın

İngiltere'den Türkiye'ye direkt uçuş yapan hava yolu şirketlerinin doluluk oranı yüzde 94 ile 2015'teki rekor seviyesine yaklaştı. Bu yıl tatilini Türkiye’de geçirecek İngiliz turist sayısının 2.5 milyonu aşması bekleniyor. Araştırma kuruluşları ForwardKeys ve GfK tarafından yapılan çalışmaya göre, İngiltere’den Türkiye’ye direkt uçuş yapan hava yolu şirketlerinin doluluk oranı yüzde 94 ile 2015’teki seviyesine yaklaştı.

Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook da İngiltere'de Türkiye için 2018'de yapılan tatil rezervasyonlarında yıllık bazdaki artışın yüzde 63 seviyesinde olduğunu duyurdu. İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), daha önce yaptığı açıklamada, yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış olduğunu belirtmişti.

İngiliz seyahat acentalarından edindiği bilgi doğrultusunda ABTA'nın, bu yıl yaz sezonu için Türkiye rezervasyonlarında 2015 yılındaki seviyelerin yakalanabileceği yönündeki beklentisi, 2018'de tatilini Türkiye’de geçirecek İngiliz turist sayısının 2.5 milyonun üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

HABER MERKEZİ