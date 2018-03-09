İngilizler ilk sırada 

EKONOMİ SERVİSİ

Yabancıların 2017 yılında bir önceki yıla göre Türkiye'deki taşınmaz alımı ikiye katlandı. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye genelinde 147 bin 924 yabancı uyruklu kişinin 68 bin 319 taşınmaz alımı yaptığı saptandı. Yabancı uyruklu kişiler 2016 yılında Türkiye'den taşınmaz alımı için 3 milyar 493 milyon 724 bin 531 lira harcarken, 2017 yılında ise bu rakamın neredeyse iki katı artarak 6 milyar 534 milyon 761 bin 466 liraya ulaştığı tespit edildi. Geçen yıl ise 24 bin 111 yabancının 15 bin 508 gayrimenkul satın aldığı tespit edildi.

İngiliz ve Ruslar önde

Ülke bazında bakıldığında şimdiye kadar Türkiye'yi tercih ederek taşınmaz yatırımı yapanların başında 24 bin 37 kişi ile İngilizler geliyor. İngilizleri 14 bin 199 kişi ile Ruslar takip etti. Üçüncü sırada 13 bin 491 kişiyle Irak, 10 bin 6 kişiyle Almanya, izlerken bu ülkelerin ardından Kuveyt, Norveç, Suudi Arabistan, İsveç, Danimarka ve Belçikalı vatandaşların geldiği tespit edildi. Türkiye'ye daha çok Avrupa ülkelerindeki yabancı yatırımcılardan talep gelirken, Antalya'nın yabancı uyruklu 56 bin 364 kişinin yaptığı taşınmaz yatırımıyla başı çektiği saptandı. Antalya'yı 31 bin 361 yabancı uyruklu yatırımcının tercih ettiği İstanbul, 16 bin 408 yatırımcının tercih ettiği Aydın ve 12 bin 258 yatırımcının tercih ettiği Muğla’nın geldiği belirlendi. 3 bin 71 kişinin Ankara’dan, 2 bin 699 kişinin ise İzmir’den gayrimenkul yatırımı için Türkiye’yi tercih ettiği tespit edildi.