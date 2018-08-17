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İnşaat malzemeleri üreticileri sıkıntıda

17 Ağustos 2018 Cuma 17:07
İnşaat malzemeleri üreticileri sıkıntıda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Bakanlık inşaatlarında ABD menşeli malzeme kullanılmayacağını duyurmasının ardından inşaat malzemesi sanayisini temsil eden Türkiye İMSAD, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 160 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, “Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. ABD bizim için önemli bir pazar ama eğer ihracat yapamaz hale gelirsek, daha önceleri de olduğu gibi diğer alternatiflere yoğunlaşacağız” dedi. ABD’nin son vergi uygulamasıyla çelik ve alüminyum sektörünün etkilendiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Diğer malzemelere de bir vergi yükü gelirse ABD ile ihracatımız ciddi sekteye uğrayacaktır. 2017 yılında ABD, 1.1 milyar dolar ihracat ile ikinci büyük pazarımız oldu. En büyük pazar olan İngiltere ile neredeyse aynı seviyede. 2016 yılında da en büyük pazarımız ABD idi. ABD’den inşaat malzemeleri ithalatı ise 100-150 milyon doları geçmiyor. İhracatın içinde en büyük payı yaklaşık 700 milyar dolar ile doğal taşlar alıyor. İkinci payı yaklaşık 200 milyon dolar ile metal ürünler (demir, çelik, alüminyum) alıyor. Ardından da seramik ve seramik sıhhi malzemeleri geliyor. Binalar yükseldikçe, köprülerin boyları uzadıkça, tüneller dağların ve denizlerin altına yapılmaya başlandıkça ve özellikle kamu projeleri megalaştıkça; hem malzemeleri, hem proje geliştiricileri, hem mimarları, mühendisleri hatta ustaları, hem de müteahhitleri ithal ediyoruz. İthal malzemelerden şikayetçi isek önce bu alanlarda kaslarımızı güçlendirmeliyiz.” EKONOMİ SERVİSİ

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