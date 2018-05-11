İnşaat sektörü 41. Yapı Fuarı’nda buluştu

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan 41. Yapı Fuarı’nda, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komite Başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı forumlar ilgiyle izlendi. Ayrıca ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri 2017’ de fuarda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 41. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “2017; ekonomide 7,4 büyüme ve 850 milyar dolar ekonomik büyüklükle yılı kapattı. İnşaat sektörü 8,9 büyüdü ve 146 milyar dolar toplam büyüklüğe erişti.

Bunun 3’te 2’si, yani yüzde 65’i inşaat malzemelerinden oluşuyor. Dolayısıyla 112,3 milyar dolarlık bir büyüklükten, 95 milyar dolarlık iç pazardan ve 17,3 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. İnşaat malzemeleri ve inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğunu rakamlarla net bir şekilde gösteriyor” dedi.

Sektörün ithalat tarafının da olduğunu belirten Ferdi Erdoğan, “İnşaat malzemeleri ithalatı 9 milyar dolar. Bir önceki yıla göre 3,6 civarında bir küçülme yaşadı ama son yıllarda ihracat gelirimiz iniş çıkış gösterse de ithalat tarafı 9 milyar dolar bandına oturmuş vaziyette. 2018 beklentimiz tabii ki ihracatta 18 milyar doları geçmek, 19 milyar dolara ulaşmak. İç pazarda ekonominin seçim sonrası tekrar kendi eski dinamiklerine dönmesi halinde 100 milyar dolara ulaşma beklentimiz var” diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ