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İnşaat sektörü derin krizde

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5, daire sayısı yüzde 41.9 geriledi

22 Mayıs 2018 Salı 17:06
İnşaat sektörü derin krizde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 23.5, yüzölçümü yüzde 32.9, değeri yüzde 19.8, daire sayısı yüzde 41.9 düştü.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 30.8 milyon metrekare oldu, bunun 15.3 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 5.5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 19.9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

İstanbul ilk sırada

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 23 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 7.5 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0.4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti.

Daire sayısına göre ise toplam 135 bin 521 dairenin 119 bin 195'i özel sektör, 15 bin 36'sı devlet sektörü ve bin 290'ı yapı kooperatifleri tarafından alındı. İstanbul, yapılanların toplam yüzölçümüne göre bakıldığında 3,8 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u, 1.8 milyon metrekare ile Ankara, 1.5 milyon metrekare ile Antalya izledi. Daire sayılarına göre, İstanbul 19 bin 114 ile en yüksek payı alırken, bu ili 7 bin 199 daire ile Kocaeli ve 7 bin 96 daire ile İzmir takip etti.

Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.

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Inşaat SektörüEmlakİstanbulTÜİK
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