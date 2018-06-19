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İnşaat sektörü komada

​​​​​​​İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 2.31 puan düşerek 98.63 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks’te darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’dan sonraki en yüksek aylık gerileme yaşandı. İnşaat sektöründe erken seçim kararının da etkisiyle siparişler ciddi şekilde geriledi

19 Haziran 2018 Salı 17:44
İnşaat sektörü komada

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2018 sonuçları açıklandı. Mayıs ayında bir önceki aya göre 2.31 puan düşerek 98.63 puan olarak gerçekleşen geçen yılın Mayıs ayına göre ise 1.07 puan artan Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:

• İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi ve beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta Ramazan ayı ile birlikte erken seçim kararı ve tüketici ile yatırımcıların talebindeki bekle-gör eğilimi belirleyici oldu. Faaliyet Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.9 puan geriledi.

• Yurtiçi satışlar Mayıs ayında geriledi. İhracat ise Mayıs ayında da istikrarlı artışını sürdürdü. Cirolar iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü.

• Güven Endeksi’nde Mayıs ayında önemli bir gerileme yaşandı. Güven endeksindeki bu gerilemede erken seçim kararı ile birlikte ortaya çıkan belirsizlikler etkili oldu. Mayıs ayında faaliyetlerde beklentilerin üzerinde gerileme yaşanması da güven kaybında belirleyici oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan düştü. Ama asıl önemli değişim, güven seviyesinin 4.1 puan ile ilk kez Mayıs ayında geçen yılın güven seviyesinin altına inmesi oldu.

• Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörüne ilişkin güven kaybı Mayıs ayında daha kuvvetli yaşandı. Yurtiçi pazarlarda da Mayıs ayında güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarına yönelik güven ise Mayıs ayında durağanlaştı. En sınırlı güven kaybı ihracat pazarlarına yönelik oldu. Güven Endeksleri’nin Haziran ayındaki seçimlere kadar zayıf kalacağı öngörülüyor.

Siparişlerde keskin düşüş

• Erken seçim kararı ile Nisan ayında başlayan beklentilerdeki bozulma Mayıs ayında daha kuvvetli yaşandı. Faaliyetlerdeki gerileme ve güven kaybı da beklentileri olumsuz etkiledi. Beklenti Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 2.5 puan düştü. Böylece Nisan ayında başlayan gerileme hızlandı. Buna rağmen Mayıs ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puan yukarıda kalabildi.

• Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde de yine önemli bir gerileme gerçekleşti. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış Mayıs ayında yavaşladı. Erken seçim kararının yarattığı belirsizlik ile önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri de geriledi.

Recep Bahar

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