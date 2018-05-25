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İnşaat sektörü normalleşme bekliyor

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, son kur artışları sonucu yeni maliyet artışları ile karşı karşıya kalan iş dünyasının önünü görmekte zorlandığına işaret ederek, “Seçimlerin hemen ardından gündemin vakit kaybetmeden ekonomiye dönmesini ve normalleşmeyi sağlayacak iklimin oluşturulmasını bekliyoruz” dedi

25 Mayıs 2018 Cuma 17:08
İnşaat sektörü normalleşme bekliyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimler yaşanıyor. Belirsizliklerin ortadan kalkması ve seçimlerin hızla yapılacak olması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına gelmektedir” dedi. 120 üyesiyle Türkiye’deki taahhüt işlerinin yüzde 70’ini, yurtdışında yapılan işlerin ise yüzde 90’ını gerçekleştiren, inşaat sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği’nin geleneksel iftar davetinde konuşan  Yenigün, seçimlerin hemen ardından gündemin vakit kaybetmeden ekonomiye dönmesini ve normalleşmeyi sağlayacak iklimin oluşturulmasını beklediklerini kaydetti.

Dövizdeki yükseliş ortamı karartıyor

Kur artışlarından dert yanan Yenigün, şunları söyledi: “Son dönemde kurlardaki ciddi yükseliş, petrol fiyatlarında görülen artış, inşaat malzemelerinde öngörülmesi mümkün olmayan maliyet artışları sektörde çok ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Sektör içerisinden geçtiğimiz son kur artışları sonucu yeni maliyet artışları ile karşı karşıya kaldı. İş dünyası olarak önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı da 2012-2015 döneminde 25-30 milyar dolar bandına oturmuş durumdayken, 2016-2017 döneminde 14 milyar dolara indi. Ana pazarlarımızda sıkıntı sürüyor. Bu durumda üye firmalarımız da yurtdışında yeni iş imkanları yaratmak ve alternatif pazarlar geliştirmek amacıyla Sahra Altı Afrika’dan, Hindistan’a ve oradan da ASEAN ülkelerine kadar değişik coğrafyalarda ve zor şartlarda büyük özveri içinde çalışıyor.” EKONOMİ SERVİSİ

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