İnşaat sektörü zorda

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) yeni 3 aylık İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı. Ekonomi çevreleri ve sektör tarafından merakla beklenen analizde, küresel ve ulusal ekonomide 2016’nın ilk çeyreğindeki göstergeler ile önümüzdeki döneme ilişkin veriler değerlendirildi. Küresel piyasaların, Çin’den gelen olumsuz sinyaller, gelişmiş ülkelerde beklenen hızlı toparlanmanın gerçekleşmemesi ve mali sıkılaşma beklentisi yanında, düşük emtia fiyatları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle 2016’ya son derece olumsuz bir başlangıç yaptığı belirtilen analizde, “Şubat ayı ortasından itibaren küresel risk algısında kısıtlı bir iyileşme olması sonucunda bir miktar toparlanmıştır. Mart ve Nisan aylarında küresel piyasaların büyük çoğunluğunda yukarı yönlü bir hareket, risk primlerinde ise aşağı yönlü bir eğilim gözlenmiştir” ifadelerine yer verildi. Analizde piyasalardaki ve ekonomideki gelişmelerin yanı sıra toplumsal ve siyasal gelişmeleri yansıtan büyük resimde ise, dünya ekonomisinin ve küresel sistemin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu, ufukta ciddi risklerin bulunduğunu belirten analistlerin çoğunlukta olduğuna dikkat çekildi.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri düştü

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 1972’den bugüne kadar 108 ülkede üstlenilen 8 bin 755 projenin toplam bedelinin 325.5 milyar ABD Doları’na ulaştığı vurgulanan analizde, Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2016 yılının ilk çeyreğinde yurtdışında 1.1 milyar ABD Doları değerinde 17 yeni proje üstlenildiği kaydedildi.

Yılın ilk 3 ayında Bahreyn, Nijerya, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycan proje üstlenilen ilk 5 ülke oldu. Analizde, son dönemde üstlenilen proje tutarının geçmiş yılların aynı döneminde üstlenilen proje değerlerinin belirgin şekilde altında kalmasının, büyük ölçüde Rusya, Libya ve Irak pazarlarındaki sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı.

Yeni hedef Afrika