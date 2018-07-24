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İnşaat sektöründe işler kötü

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılının üçüncü çeyreği için, geçen çeyrek döneme göre yüzde 13 oranında azalarak 86 puana ulaştı

24 Temmuz 2018 Salı 16:46
İnşaat sektöründe işler kötü

Böylece yıllık ortalamanın (91.5) altına inen genel güven endeksi 'kısmen kötümser' olarak değerlendirildi. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artışla 98 olarak ölçüldü. Böylelikle geçen çeyreğe göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi bir miktar yükseldi.

Endeks, 2018'in üçüncü çeyreğinde, geçen çeyrek dönemine göre bankalar ve finansal kurumlar için yüzde 18 artışla 77 olarak ölçüldü. Bu artışla bankalar için güven endeksi, 'kötümser' seviyesinden 'kısmen kötümser' seviyesine yükselmiş oldu ve 78.4 puanlık yıllık ortalamanın önemli derecede altında kaldı.
EKONOMİ SERVİSİ

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