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İnşaatta gerileme

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Ağustos 2018 Sektör Raporunu açıkladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:40
İnşaatta gerileme

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Ağustos 2018 Sektör Raporunu açıkladı. Raporda geleneksel olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde önemli artış gösteren ancak Temmuz ayında 1.1 puan yükselebilen mevcut inşaat işlerinin, Ağustos ayında 8.4 puan birden düşüş gösterdiği vurgulandı.

2018 yılı Haziran ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 2.5 gerilediğine yer verilen raporda, ithalatın ise geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 12.4 düşüş gösterdiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, 2018 yılının ilk yarısında ihracatın yüzde 17.8 artarak 9.93 milyar dolara ulaştığı, ihracatta devam eden kuvvetli artış ile birlikte 2017 yılı Haziran ayından bu yana yıllık ihracatın da 18.78 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapılan banka kredisiyle/ipotekli satışlar önemli rol oynuyor. İpotekli konut satışlarında uygulanan düşük faiz kampanyalarının sona ermesi ile birlikte Temmuz ayında ipotekli satışlar bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayna göre ise yüzde 21.2 düşerek 30 bin 405 adet oldu. Konut kredi faizlerinin aylık ortalama yüzde 1.6’ları aşması ile birlikte kredili-ipotekli konut alım talebi düştü. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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